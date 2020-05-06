На Ставрополье за коммунальные долги прекратили начислять пени

6 Май 2020 2020-05-06T12:39:26+03:00

Но постановление не рассчитано на задолженность абонентов за предыдущие периоды, а также не относится к сфере газоснабжения

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В Ставропольском крае прекратили начислять пени за коммунальные долги. «Заморозку» начисления штрафов ввели по постановлению правительства РФ. Также пени не будут начисляться за несвоевременный взнос на капремонт.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства, во время действия моратория ставропольцам не будут отключать коммунальные услуги из-за долгов.

Но постановление не рассчитано на задолженность абонентов за предыдущие периоды, а также не относится к сфере газоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU