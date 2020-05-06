2020-05-06T12:56:05+03:00
Общество

На Ставрополье психоневрологический интернат закрыли на карантин

Очаг распространения заразы уже нашли - инфекцию в учреждение занесла одна из сотрудниц
Ася АСРЯН
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На Ставрополье из-за массового заражения сотрудников и пациентов коронавирусом Новоселицкий психоневрологический интернат закрыли на карантин.

Ранее КП-Северный Кавказ писала, что на Ставрополье в интернате Новоселицкого района с круглосуточным содержанием инвалидов произошло массовое заражение работников и подопечных.

Несмотря на то, что с 17 апреля интернат закрыт на карантин. Очаг распространения заразы уже нашли - инфекцию в учреждение занесла одна из сотрудниц. От нее заразились 21 человек. Именно у стольких диагноз уже подтвердился.

В правительстве края отмечают, что после случая заражения коронавирусом в интернате все социальные учреждения Ставрополья с круглосуточным пребыванием граждан переводятся в режим полной изоляции.

В них проживают порядка 4,5 тыс. инвалидов и пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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