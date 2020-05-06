Число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило тысячу

6 Май 2020 2020-05-06T13:27:24+03:00

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В Ингушетии выявили 1018 случаев заражения COVID-19. За сутки в республике нашли еще 52 больных. За все время выздоровели 198 человек, еще 28 скончались. Об этом сообщает оперативный штаб.

- Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 542 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 417. 63 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 13 человек из них – на ИВЛ, - говорится в сообщении оперштаба.

Сотрудники продолжают выявлять круг знакомых новых инфицированных. Сейчас под медицинским контролем на самоизоляции находятся 681 человек. Из-под наблюдения сняли 2150 жителей Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU