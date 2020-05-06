В Ставрополе за работу во время режима самоизоляции оштрафовали магазин цветов
В суде владельца торговой точки признали виновным и опечатали магазин на 30 суток.
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Владельцам одного из магазинов цветов в Ставрополе придется заплатить штраф. Дело в том, что он работал во время режима обязательной самоизоляции.
А выявили его во время очередного рейда. В суде владельца торговой точки признали виновным и опечатали магазин на 30 суток.
Следить за выполнением предпринимателем решения суда будут приставы.
Ранее на Ставрополье из-за массового заражения сотрудников и пациентов коронавирусом Новоселицкий психоневрологический интернат закрыли на карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU