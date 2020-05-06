В Ставрополе за работу во время режима самоизоляции оштрафовали магазин цветов

6 Май 2020 2020-05-06T13:31:30+03:00

В суде владельца торговой точки признали виновным и опечатали магазин на 30 суток.

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Владельцам одного из магазинов цветов в Ставрополе придется заплатить штраф. Дело в том, что он работал во время режима обязательной самоизоляции.

А выявили его во время очередного рейда. В суде владельца торговой точки признали виновным и опечатали магазин на 30 суток.

Следить за выполнением предпринимателем решения суда будут приставы.

Ранее на Ставрополье из-за массового заражения сотрудников и пациентов коронавирусом Новоселицкий психоневрологический интернат закрыли на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU