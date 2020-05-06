Стало известно, где на Ставрополье чаще всего превышают скорость

6 Май 2020 2020-05-06T14:33:29+03:00

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На Ставрополье, почти во всех районах и городских округах, организовали рейды. В период с 29 апреля по 5 мая инспекторы проверяли соблюдение автомобилистами скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

За время патрулирования сотрудники ГИБДД поймали около тысячи водителей. Каждый пятый из них может лишиться прав. Дело в том, что они не первый раз превысили скорость более чем на 60 километров в час. Почти 200 материалов отправлены в суд.

Также инспекторы подвели итог, где водители чаще других нарушают скоростной режим:

- Чаще всего превышают установленную скорость движения в регионе КМВ, в Буденновском, Шпаковском и Ипатовском районах, на федеральной трассе «Кавказ», - сказано в сообщении ГИБДД.

Пресс-служба ГИБДД напоминает о правила ПДД и просит их соблюдать.

- Рейды по профилактике «скоростных ДТП» проводятся с наступлением тепла на постоянной основе. Третий этап майской операции «Скорость» начался уже сегодня 6 мая, и продлится он до 11 мая, будьте внимательны и аккуратны, - предупреждают в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU