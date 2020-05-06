2020-05-06T14:33:29+03:00
Общество

Стало известно, где на Ставрополье чаще всего превышают скорость

Инспекторы ГИБДД провели операцию "Скорость"
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье, почти во всех районах и городских округах, организовали рейды. В период с 29 апреля по 5 мая инспекторы проверяли соблюдение автомобилистами скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

За время патрулирования сотрудники ГИБДД поймали около тысячи водителей. Каждый пятый из них может лишиться прав. Дело в том, что они не первый раз превысили скорость более чем на 60 километров в час. Почти 200 материалов отправлены в суд.

Также инспекторы подвели итог, где водители чаще других нарушают скоростной режим:

- Чаще всего превышают установленную скорость движения в регионе КМВ, в Буденновском, Шпаковском и Ипатовском районах, на федеральной трассе «Кавказ», - сказано в сообщении ГИБДД.

Пресс-служба ГИБДД напоминает о правила ПДД и просит их соблюдать.

- Рейды по профилактике «скоростных ДТП» проводятся с наступлением тепла на постоянной основе. Третий этап майской операции «Скорость» начался уже сегодня 6 мая, и продлится он до 11 мая, будьте внимательны и аккуратны, - предупреждают в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске откроют продуктовые рынки
В Пятигорске из-за ошибок при реконструкции перенесли открытие старейшей гимназии Пятигорска
Стало известно, где на Ставрополье чаще всего превышают скорость
В Ставрополе за работу во время режима самоизоляции оштрафовали магазин цветов
Число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило тысячу
На Ставрополье психоневрологический интернат закрыли на карантин
На Ставрополье за коммунальные долги прекратили начислять пени
В Ставрополе до двух месяцев продлили срок хранения посылок
В Пятигорске на день перекроют центральные улицы
В Ставрополе жителям рассказали о самых популярных схемах онлайн-мошенников
На Ставрополье 200 человек выздоровели от коронавируса
Житель Ставрополя собрал "мотокарету" из всего, что было
В Пятигорске могут открыть рынки и ослабить карантин