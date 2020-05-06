В Пятигорске из-за ошибок при реконструкции перенесли открытие старейшей гимназии Пятигорска

6 Май 2020 2020-05-06T14:34:23+03:00

На прилегающей территории появятся спортивные площадки, игровая зона для младших школьников и площадки для построений

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В Пятигорске продолжается реконструкция старейшей гимназии №11. Мансардный этаж позволит обновленному корпусу гимназии принять более 250 учеников.

На прилегающей территории появятся спортивные площадки, игровая зона для младших школьников и площадки для построений. Не обошлось и без проблем.

Ряд ошибок, допущенных проектной организацией, заставил сдвинуть сроки сдачи объекта подрядчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU