В Пятигорске из-за ошибок при реконструкции перенесли открытие старейшей гимназии Пятигорска
На прилегающей территории появятся спортивные площадки, игровая зона для младших школьников и площадки для построений
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В Пятигорске продолжается реконструкция старейшей гимназии №11. Мансардный этаж позволит обновленному корпусу гимназии принять более 250 учеников.
На прилегающей территории появятся спортивные площадки, игровая зона для младших школьников и площадки для построений. Не обошлось и без проблем.
Ряд ошибок, допущенных проектной организацией, заставил сдвинуть сроки сдачи объекта подрядчиками.
ИСТОЧНИК KP.RU