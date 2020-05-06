В Пятигорске откроют продуктовые рынки

6 Май 2020 2020-05-06T17:47:13+03:00

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Карантинные меры в Пятигорске помогли предотвратить вспышку коронавируса. Об этом сообщил и.о. главы города Дмитрий Ворошилов.

Значительное замедление распространения заболевания связано со своевременно введенным на курорте режимом карантина.

На заседании краевого координационного совета приняли решение об открытии крупных продуктовых рынков Пятигорска. Решение приняли после проверок Роспотребнадзора по соблюдению условий безопасности на этих рынках.

Такая мера позволит сдержать рост цен на продукты питания в розничных магазинах курорта, а также даст возможность жителям Пятигорска приобретать свежие продукты питания за приемлемую цену.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске на День Победы приостановят движение на некоторых центральных улицах. Запрет начнет действовать с семи утра и закончится в десять ночи. Проезд закроют на улицах Козлова, Дунаевского и Крайнего, а также на проспекте Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU