2020-05-06T15:37:23+03:00
Происшествия

Дагестанский Дербент закрыт из-за коронавируса

КПП установлены на всех въездах в город
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Выезд из города закрыт, сообщают очевидцыВыезд из города закрыт, сообщают очевидцыФото: СОЦСЕТИ
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Дагестанский Дербент полностью закрыт из-за распространения коронавируса. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщают очевидцы и источники. Полиция стоит на всех въездах и выездах из города. Организованны контрольно-пропускные пункты.

Дагестанский Дербент полностью закрыт из-за коронавируса.Видео: соцсети

— Решение такое, насколько я понимаю, принимают в оперштабе и передают полиции МВД. Администрация города никак не влияет на это, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео, передавая другим, что выехать из города практически невозможно. На въездах образовались огромные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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