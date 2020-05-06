На Ставрополье установят памятник Детям войны
На Ставрополье в юбилейный год Великой Победы установят памятники труженикам тыла и детям войны. Так, сейчас в Буденновске продолжаются работы по созданию мемориального комплекса «Аллея славы героев».
Там же в сквере, который был заложен в середине прошлого столетия, ведутся работы по обновлению парковой мебели, пешеходных дорожек, будет восстановлено освещение.
«Аллея славы героев» порадует местных жителей уже в сентябре.
Ранее КП-Северный Кавказ писала, что 6 мая в городе Лермонтов прошел парад для участника ВОВ Нещерет Юрия Васильевича.
Строевым маршем перед окнами ветерана прошли военнослужащие Пятигорского батальона оперативного назначения Росгвардии, а военный оркестр Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ исполнил песни военных лет и строевой марш.
ИСТОЧНИК KP.RU