2020-05-06T19:48:50+03:00
Общество

На Ставрополье установят памятник Детям войны

Там же в сквере, который был заложен в середине прошлого столетия, ведутся работы по обновлению парковой мебели, пешеходных дорожек, будет восстановлено освещение
Ася АСРЯН
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На Ставрополье в юбилейный год Великой Победы установят памятники труженикам тыла и детям войны. Так, сейчас в Буденновске продолжаются работы по созданию мемориального комплекса «Аллея славы героев».

Там же в сквере, который был заложен в середине прошлого столетия, ведутся работы по обновлению парковой мебели, пешеходных дорожек, будет восстановлено освещение.

«Аллея славы героев» порадует местных жителей уже в сентябре.

Ранее КП-Северный Кавказ писала, что 6 мая в городе Лермонтов прошел парад для участника ВОВ Нещерет Юрия Васильевича.

Строевым маршем перед окнами ветерана прошли военнослужащие Пятигорского батальона оперативного назначения Росгвардии, а военный оркестр Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ исполнил песни военных лет и строевой марш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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