На Ставрополье школьники начнут сдавать ЕГЭ с 8 июня

6 Май 2020 2020-05-06T17:43:30+03:00

При этом сроки могут быть скорректированы после 12 мая в зависимости от эпидситуации

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В школах Ставрополья планируют начать проводить с 8 июня 2020 года.

При этом сроки могут быть скорректированы после 12 мая в зависимости от эпидситуации в регионе. Говорили и о сроках дистанционного обучения школьников. Так, им придется обучаться в таком режиме до 25 мая.

Ранее сообщалось, что карантинные меры в Пятигорске помогли предотвратить вспышку коронавируса. Об этом сообщил и.о. главы города Дмитрий Ворошилов.

Значительное замедление распространения заболевания связано со своевременно введенным на курорте режимом карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU