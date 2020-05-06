На Ставрополье школьники начнут сдавать ЕГЭ с 8 июня
При этом сроки могут быть скорректированы после 12 мая в зависимости от эпидситуации
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В школах Ставрополья планируют начать проводить с 8 июня 2020 года.
При этом сроки могут быть скорректированы после 12 мая в зависимости от эпидситуации в регионе. Говорили и о сроках дистанционного обучения школьников. Так, им придется обучаться в таком режиме до 25 мая.
Ранее сообщалось, что карантинные меры в Пятигорске помогли предотвратить вспышку коронавируса. Об этом сообщил и.о. главы города Дмитрий Ворошилов.
Значительное замедление распространения заболевания связано со своевременно введенным на курорте режимом карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU