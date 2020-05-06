Реки Ессентуков очищают от мусора

6 Май 2020 2020-05-06T16:00:07+03:00

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В Ессентуках городские спасатели с 30 апреля проводят очистку реки Бугунта от мусора. Шесть километров реки в черте курорта частично находятся вблизи жилых кварталов, которые используют водную артерию, как мусорную свалку. Очистка русел необходима, чтобы вода в реке не поднималась выше допустимой отметки.

После первых дней сезонной уборки реки стало ясно, что наносного мусора в водной артерии Ессентуков не становится меньше. Спасателям со спецтехникой приходилось возвращаться на участки, которые уже были расчищены. Горожане по привычке несли отходы в удобное для них место.

В рамках весенней расчистки ручная и механическая уборка коснулась переулка Зелёного, Лазарева, улиц Луначарского, Володарского, ниже моста по Кисловодской и в районе ЖД путей.

Спасатели Ессентуков обращаются к горожанам с просьбой ответственнее относиться к водным ресурсам. Брошенная в реку мебель или мешок с цементом, пакет с ТБО не только портят вид курорта, наносят непоправимый вред экологии, но и представляют реальную угрозу заторов при поступлении "большой воды". Работы на Бугунте продолжатся в зависимости от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU