На Ставрополье 10 ветеранов получат новое жилье

6 Май 2020 2020-05-06T16:19:14+03:00

Четырем уже выдали субсидию, а шесть пока выбирают место

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В 2020 году власти Ставропольского края обеспечат новыми домами десять ветеранов Великой Отечественной войны. Участники боевых действий сами выбрали жилье. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и архитектуры.

Четыре ветерана уже получили государственную субсидию на покупку жилья.

- Ветераны самостоятельно подобрали понравившиеся жилье. В настоящее время документы на покупку недвижимости проходят завершающую стадию оформления – государственную регистрацию права собственности, - говорит министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

Еще шесть пенсионеров сейчас выбирают жилье. После им предоставят государственную субсидию на покупку собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU