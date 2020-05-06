На Ставрополье 10 ветеранов получат новое жилье
В 2020 году власти Ставропольского края обеспечат новыми домами десять ветеранов Великой Отечественной войны. Участники боевых действий сами выбрали жилье. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и архитектуры.
Четыре ветерана уже получили государственную субсидию на покупку жилья.
- Ветераны самостоятельно подобрали понравившиеся жилье. В настоящее время документы на покупку недвижимости проходят завершающую стадию оформления – государственную регистрацию права собственности, - говорит министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.
Еще шесть пенсионеров сейчас выбирают жилье. После им предоставят государственную субсидию на покупку собственности.
ИСТОЧНИК KP.RU