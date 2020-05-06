2020-05-06T17:41:36+03:00
Общество

На Ставрополье еще одно предприятие стало производить костюмы от коронавируса

Фирма будет производить по три тысячи изделий в день
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье еще одно предприятие приступило к выпуску костюмов, которые также защищают от COVID-19. Модели комбинезонов уже разработали и сертифицировали. За день компания будет производить около трех тысяч экземпляров. Для этого дела мобилизировали две фабрики в Кочубеевском районе и Георгиевском городском округе, передает пресс-служба краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

- Техническая документация и оборудование позволяют предприятию выпускать различные модели защитных комбинезонов для работы в «красной зоне» заражения, в зависимости от потребности лечебно-профилактических учреждений, - цитирует пресс-служба главу ведомства Дмитрия Макаркина.

Фирма уже произвела больше десять тысяч защитных костюмов и поставил их для медучреждений. Еще 15 тысяч после выпуска отправят в региональные амбулатории в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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