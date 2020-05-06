В Минздраве рассказали об особенностях оказания медпомощи на Ставрополье в условиях коронавируса
В соответствии с правилами оказания медицинской стоматологической помощи во всех медучреждениях Ставрополья, которые имеют лицензию по детской стоматологии, стоматологическая помощь детям должна оказываться в обязательном порядке в экстренных случаях.
Только врач определяет тактику лечения, применение необходимых препаратов.
Ограничений по принятию ими решений и действий министерством здравоохранения края не устанавливалось.
Также сообщили, что плановая вакцинация проводится во всех территориях края, кроме Пятигорска, где действуют карантин из-за коронавируса.
Соответственно, и грудничковые дети, и дети другого возраста получают все необходимые прививки в амбулаторно-поликлинических учреждениях региона.
Все вакцины в рамках национального календаря прививок на Ставрополье имеются в достаточном количестве.
ИСТОЧНИК KP.RU