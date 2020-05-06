В Минздраве рассказали об особенностях оказания медпомощи на Ставрополье в условиях коронавируса

6 Май 2020 2020-05-06T17:32:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В соответствии с правилами оказания медицинской стоматологической помощи во всех медучреждениях Ставрополья, которые имеют лицензию по детской стоматологии, стоматологическая помощь детям должна оказываться в обязательном порядке в экстренных случаях.

Только врач определяет тактику лечения, применение необходимых препаратов.

Ограничений по принятию ими решений и действий министерством здравоохранения края не устанавливалось.

Также сообщили, что плановая вакцинация проводится во всех территориях края, кроме Пятигорска, где действуют карантин из-за коронавируса.

Соответственно, и грудничковые дети, и дети другого возраста получают все необходимые прививки в амбулаторно-поликлинических учреждениях региона.

Все вакцины в рамках национального календаря прививок на Ставрополье имеются в достаточном количестве.

ИСТОЧНИК KP.RU