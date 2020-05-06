В городе Лермонтов у дома ветерана прошел Парад Победы
Возглавил парадный расчет командир батальона майор Николай Нестеров
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В ставропольском городе Лермонтов провели парад для участника ВОВ Нещерет Юрия Васильевича.
Возглавил парадный расчет командир батальона майор Николай Нестеров.
Ранее сообщалось, что в 2020 году власти Ставропольского края обеспечат новыми домами десять ветеранов Великой Отечественной войны.
Участники боевых действий сами выбрали жилье. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и архитектуры.
ИСТОЧНИК KP.RU