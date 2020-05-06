2020-05-06T18:33:43+03:00
Общество

В городе Лермонтов у дома ветерана прошел Парад Победы

Возглавил парадный расчет командир батальона майор Николай Нестеров
Ася АСРЯН
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В ставропольском городе Лермонтов провели парад для участника ВОВ Нещерет Юрия Васильевича.

Возглавил парадный расчет командир батальона майор Николай Нестеров.

Ранее сообщалось, что в 2020 году власти Ставропольского края обеспечат новыми домами десять ветеранов Великой Отечественной войны.

Участники боевых действий сами выбрали жилье. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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