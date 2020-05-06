Ветеран ВОВ полчаса не пускал в дом мэра Махачкалы из-за карантина

6 Май 2020 2020-05-06T20:21:09+03:00

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96-летний дагестанский ветеран ВОВ Ибрагим-паша Садыков больше получаса не впускал пришедшего поздравить его мэра Махачкалы Салмана Дадаева. Об этом рассказал сам главный герой.

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По словам ветерана, до конца пандемии он решил отгородиться от мира. Поэтому заварил ворота своего частного дома в трёх местах. И тут в гости пришёл мэр.

Сначала Ибрагим-паша не поверил, что к нему пожаловали такие гости. Но поговорив с пришедшими и из окна увидев Дадаева, он всё-таки решился открыть дверь. К слову, мэра такое отношение ветерана ничуть не смутило. По словам ветерана, он со смехом поблагодарил его за приём и сказал, что Садыков — «самый ответственный дагестанец, соблюдающий карантин».

Ибрагим-паша — сержант гвардии, бывший командир танкового десанта, кавалер ордена Славы двух степеней и ордена Красного Знамени. Гости поздравили ветерана с приближающимся Днём Победы. Дедушка рассказал, что очень хотел пойти на парад, но, конечно же, ни в коем случае не нарушит правила самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU