2020-05-06T22:38:14+03:00
Общество

Владимир Владимиров высказался о возможном послаблении самоизоляции на Ставрополье

Эпидситуация в регионе пока не способствует снятию ограничений
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Губернатор Владимир Владимиров о снятии карантинаГубернатор Владимир Владимиров о снятии карантинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

После обращения президента, вопрос, когда и как на Ставрополье начнут снимать ограничительные меры, беспокоит большинство жителей. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что подобные решения могут приниматься лишь отталкиваясь от текущей эпидситуации. По его мнению, говорить о снятии карантина пока преждевременно.

— Мы видим, что число больных в тяжёлом состоянии, так же, как и пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких в крае выросло. Если говорить о сегодняшнем дне, такие решения пока не могут быть приняты, — сказал Владимир Владимиров.

По словам губернатора, эпидситуацию ещё раз тщательно проанализируют к 11 мая. После этого будет принят ряд решений. Политик подчеркнул, что несмотря на ситуацию «очень важно открывать экономику, давая людям возможность работать и зарабатывать».

— Когда у нас будет уверенность, что ситуация выравнивается и угроза отступает, тогда решения о постепенном ослаблении самоизоляции будут приниматься. Такие планы прорабатываются уже сейчас, — резюмировал Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обязательный «масочный» режим ввели в Карачаево-Черкесии
Владимир Владимиров высказался о возможном послаблении самоизоляции на Ставрополье
Ветеран ВОВ полчаса не пускал в дом мэра Махачкалы из-за карантина
В городе Лермонтов у дома ветерана прошел Парад Победы
В Минздраве рассказали об особенностях оказания медпомощи на Ставрополье в условиях коронавируса
На Ставрополье еще одно предприятие стало производить костюмы от коронавируса
На Ставрополье 10 ветеранов получат новое жилье
Реки Ессентуков очищают от мусора
На Ставрополье школьники начнут сдавать ЕГЭ с 8 июня
На Ставрополье установят памятник Детям войны
Дагестанский Дербент закрыт из-за коронавируса
На Ставрополье начали продавать домашний борщ в интернете
В Пятигорске откроют продуктовые рынки
В Пятигорске из-за ошибок при реконструкции перенесли открытие старейшей гимназии Пятигорска
Стало известно, где на Ставрополье чаще всего превышают скорость
В Ставрополе за работу во время режима самоизоляции оштрафовали магазин цветов
Число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило тысячу
На Ставрополье психоневрологический интернат закрыли на карантин
На Ставрополье за коммунальные долги прекратили начислять пени
В Ставрополе до двух месяцев продлили срок хранения посылок
В Пятигорске на день перекроют центральные улицы
В Ставрополе жителям рассказали о самых популярных схемах онлайн-мошенников
На Ставрополье 200 человек выздоровели от коронавируса
Житель Ставрополя собрал "мотокарету" из всего, что было
В Пятигорске могут открыть рынки и ослабить карантин