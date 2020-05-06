Владимир Владимиров высказался о возможном послаблении самоизоляции на Ставрополье

6 Май 2020 2020-05-06T22:38:14+03:00

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После обращения президента, вопрос, когда и как на Ставрополье начнут снимать ограничительные меры, беспокоит большинство жителей. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что подобные решения могут приниматься лишь отталкиваясь от текущей эпидситуации. По его мнению, говорить о снятии карантина пока преждевременно.

— Мы видим, что число больных в тяжёлом состоянии, так же, как и пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких в крае выросло. Если говорить о сегодняшнем дне, такие решения пока не могут быть приняты, — сказал Владимир Владимиров.

По словам губернатора, эпидситуацию ещё раз тщательно проанализируют к 11 мая. После этого будет принят ряд решений. Политик подчеркнул, что несмотря на ситуацию «очень важно открывать экономику, давая людям возможность работать и зарабатывать».

— Когда у нас будет уверенность, что ситуация выравнивается и угроза отступает, тогда решения о постепенном ослаблении самоизоляции будут приниматься. Такие планы прорабатываются уже сейчас, — резюмировал Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU