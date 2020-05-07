На Ставрополье помощь получили более 5,9 тыс. семей с детьми-инвалидами

7 Май 2020 2020-05-07T08:48:31+03:00

Всего продуктовые наборы получат около 7 тысяч малообеспеченных семей с детьми-инвалидами

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На Ставрополье продуктовые наборы получили 5 916 семей с детьми-инвалидами, состоящих на учете в органах социальной защиты населения.

Всего в рамках благотворительной акции продуктовые наборы получат около 7 тысяч малообеспеченных семей с детьми-инвалидами. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе управления по информполитике правительства Ставрополья.

Тем временем, как сообщил глава Ставрополья, в крае количество заболевших коронавирусом достигло 887 человек. За все время выздоровели 224 ставропольца.

Как сообщил Владимир Владимиров, впервые число заболевших и число выздоровевших за сутки в крае сравнялись. Однако, губернатор подчеркнул, что в борьбе с болезнью мы еще далеко не победители.

По его словам, чтобы по-настоящему, надолго закрепить позитивную динамику, потребуется еще немало времени и сил.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU