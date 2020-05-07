На Ставрополье коронавирусом заболели еще 23 человека

7 Май 2020 2020-05-07T08:32:08+03:00

Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции. Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 7 мая сообщил, что в регионе коронавирусом заболели еще 23 человека.

Всего в крае количество заболевших достигло 887 человек. Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции. Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин. Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после обращения президента, вопрос, когда и как на Ставрополье начнут снимать ограничительные меры, беспокоит большинство жителей.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что подобные решения могут приниматься лишь, отталкиваясь от текущей эпидситуации. По его мнению, говорить о снятии карантина пока преждевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU