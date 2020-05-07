2020-05-07T08:47:37+03:00
Общество

На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 887 человек

Как сообщил Владимир Владимиров, впервые число заболевших и число выздоровевших за сутки в крае сравнялись
Ася АСРЯН
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20 жителей Ставрополья стали жертвами инфекции20 жителей Ставрополья стали жертвами инфекцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 7 мая сообщил, что в регионе коронавирусом заболели еще 23 человека. Всего в крае количество заболевших достигло 887 человек.

Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции.

Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин. Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях. Сейчас 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 224 ставропольца.

Как сообщил Владимир Владимиров, впервые число заболевших и число выздоровевших за сутки в крае сравнялись. Однако, губернатор подчеркнул, что в борьбе с болезнью мы еще далеко не победители.

По его словам, чтобы по-настоящему, надолго закрепить позитивную динамику, потребуется еще немало времени и сил.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после обращения президента, вопрос, когда и как на Ставрополье начнут снимать ограничительные меры, беспокоит большинство жителей.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что подобные решения могут приниматься лишь, отталкиваясь от текущей эпидситуации. По его мнению, говорить о снятии карантина пока преждевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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