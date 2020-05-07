На Ставрополье разработают план выхода из самоизоляции
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после обращения президента, вопрос, когда и как на Ставрополье начнут снимать ограничительные меры, беспокоит большинство жителей.
Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что подобные решения могут приниматься лишь, отталкиваясь от текущей эпидситуации. По его мнению, говорить о снятии карантина пока преждевременно.
По словам губернатора, эпидситуацию ещё раз тщательно проанализируют к 11 мая. После этого будет принят ряд решений. Политик подчеркнул, что несмотря на ситуацию «очень важно открывать экономику, давая людям возможность работать и зарабатывать».
Напомним, что на сегодняшний день количество заболевших коронавирусом достигло 887 человек. За сутки в регионе заболели еще 23 человека. Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции.
Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.
Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин. Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях. Сейчас 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 224 ставропольца.
ИСТОЧНИК KP.RU