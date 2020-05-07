На Ставрополье разработают план выхода из самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T10:06:02+03:00

По словам губернатора, эпидситуацию ещё раз тщательно проанализируют к 11 мая

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после обращения президента, вопрос, когда и как на Ставрополье начнут снимать ограничительные меры, беспокоит большинство жителей.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что подобные решения могут приниматься лишь, отталкиваясь от текущей эпидситуации. По его мнению, говорить о снятии карантина пока преждевременно.

По словам губернатора, эпидситуацию ещё раз тщательно проанализируют к 11 мая. После этого будет принят ряд решений. Политик подчеркнул, что несмотря на ситуацию «очень важно открывать экономику, давая людям возможность работать и зарабатывать».

Напомним, что на сегодняшний день количество заболевших коронавирусом достигло 887 человек. За сутки в регионе заболели еще 23 человека. Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин. Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях. Сейчас 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 224 ставропольца.

ИСТОЧНИК KP.RU