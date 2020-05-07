2020-05-07T09:27:08+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина убил коллегу за отказ распивать с ним алкоголь

Сейчас 29-летний злоумышленник находится под стражей
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошел вечером 26 апреля, на территории одной из теплиц в селе Тищенском Изобильненского городского округа. Там поругались двое рабочих. Причем, причина конфликта весьма курьезная.

Один из мужчин отказался продолжать распивать алкоголь. Его собутыльнику такая позиция не понравилась. Он схватил деревянную палку и начал избивать друга. От полученных травм 45-летний мужчина умер в больнице.

Против 29-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по Ставрополью.

Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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