На Ставрополье директор предприятия задолжал своим работникам более 4 миллионов рублей
На Ставрополье против директора ЗАО «Строймаш» возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления СКР России.
Известно, что с января по октябрь 2019 года мужчина частично не выплачивал заработную плату 50 работникам предприятия. Общая сумма образовавшейся задолженности составила более 4 миллионов 600 тысяч рублей.
Правоохранители провели проверку финансово-экономической деятельности организации. И она показала, что директор имел возможность своевременно выплачивать зарплату всем сотрудникам.
Однако деньги расходовались им на другие производственные нужды.
ИСТОЧНИК KP.RU