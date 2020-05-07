2020-05-07T09:35:14+03:00
Общество

На Ставрополье директор предприятия задолжал своим работникам более 4 миллионов рублей

Проверка показала, что работодатель имел возможность своевременно выплачивать зарплату
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье против директора ЗАО «Строймаш» возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления СКР России.

Известно, что с января по октябрь 2019 года мужчина частично не выплачивал заработную плату 50 работникам предприятия. Общая сумма образовавшейся задолженности составила более 4 миллионов 600 тысяч рублей.

Правоохранители провели проверку финансово-экономической деятельности организации. И она показала, что директор имел возможность своевременно выплачивать зарплату всем сотрудникам.

Однако деньги расходовались им на другие производственные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье создадут план выхода из режима самоизоляции
На Ставрополье санаторий зажёг сердце в поддержку врачей
На Ставрополье ветеранам ВОВ выдали предпраздничные подарки
На Ставрополье распространяют фейковые новости про коронавирус
На Ставрополье липовые банкиры пойдут под суд за обналичивание 270 млн
На Ставрополье почти 900 человек заразились коронавирусом
На Ставрополье дистанционное обучение продлится до 25 мая
Ставрополье направило еще 20 тонн минеральной воды в Коммунарку
На Ставрополье подполковник полиции осужден за взятку в 2 млн рублей
На Ставрополье еще два врача заразились COVID-19
На Ставрополье директор предприятия задолжал своим работникам более 4 миллионов рублей
На Ставрополье мужчина убил коллегу за отказ распивать с ним алкоголь
На Ставрополье разработают план выхода из самоизоляции
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 887 человек
На Ставрополье коронавирусом заболели еще 23 человека
На Ставрополье помощь получили более 5,9 тыс. семей с детьми-инвалидами
Обязательный «масочный» режим ввели в Карачаево-Черкесии
Владимир Владимиров высказался о возможном послаблении самоизоляции на Ставрополье
Ветеран ВОВ полчаса не пускал в дом мэра Махачкалы из-за карантина
В городе Лермонтов у дома ветерана прошел Парад Победы
В Минздраве рассказали об особенностях оказания медпомощи на Ставрополье в условиях коронавируса