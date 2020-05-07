На Ставрополье еще два врача заразились COVID-19

7 Май 2020 2020-05-07T09:43:05+03:00

В регионе приняли закон о допсоциальных гарантиях для врачей и медработников, которые заразились коронавирусом при исполнении должностных обязанностей

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В Железноводске два врача заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

- У нас вирусом COVID-19 заразились двое врачей. Люди, которые всегда на передовой и всегда думают о нас с вами, а не о своем здоровье, - поделился градоначальник в видеообщении.

Мэр курорта рассказал, что всего с начала эпидемии в Железноводске и округе заразились 35 горожан. К счастью, из них 23 уже выздоровели. Сейчас в инфекционном стационаре лежат 11 пациентов, один зараженный умер.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье приняли закон о дополнительных социальных гарантиях для врачей и медработников, которые заразились коронавирусом при исполнении должностных обязанностей.

Он предусматривает выплату единовременного социального пособия в размере до 1 млн рублей медицинскому сотруднику, заразившемуся COVID-19 при исполнении своих профессиональных обязанностей - в зависимости от степени вреда здоровью.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

Напомним, что после обращения президента, вопрос, когда и как на Ставрополье начнут снимать ограничительные меры, беспокоит большинство жителей. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что подобные решения могут приниматься лишь, отталкиваясь от текущей эпидситуации. По его мнению, говорить о снятии карантина пока преждевременно.

По словам губернатора, эпидситуацию ещё раз тщательно проанализируют к 11 мая. После этого будет принят ряд решений. Политик подчеркнул, что несмотря на ситуацию «очень важно открывать экономику, давая людям возможность работать и зарабатывать».

ИСТОЧНИК KP.RU