2020-05-07T10:00:54+03:00
Общество

Ставрополье направило еще 20 тонн минеральной воды в Коммунарку

Напомним, что на сегодняшний день количество заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 887 человек
Ася АСРЯН
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Врачам и пациентам московской больницы в Коммунарке наш край отправил питьевую воду «Бештау».

Сообщается, что в крупнейшей столичной больнице для пациентов с коронавирусом сотни больных сейчас идут на поправку. И выздороветь им поможет минеральная вода из недр Ставрополья.

Напомним, что на сегодняшний день количество заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 887 человек. За сутки в регионе заболели еще 23 человека. Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции.

Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин. Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях. Сейчас 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 224 ставропольца.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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