Ставрополье направило еще 20 тонн минеральной воды в Коммунарку
Врачам и пациентам московской больницы в Коммунарке наш край отправил питьевую воду «Бештау».
Сообщается, что в крупнейшей столичной больнице для пациентов с коронавирусом сотни больных сейчас идут на поправку. И выздороветь им поможет минеральная вода из недр Ставрополья.
Напомним, что на сегодняшний день количество заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 887 человек. За сутки в регионе заболели еще 23 человека. Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции.
Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин. Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях. Сейчас 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 224 ставропольца.
Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU