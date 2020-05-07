На Ставрополье дистанционное обучение продлится до 25 мая

7 Май 2020 2020-05-07T10:21:07+03:00

В ставропольских школах дистанционное обучение продлится до конца учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если ученики покинули край, то сдать госэкзамены они смогут в школах по месту пребывания

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В ставропольских школах дистанционное обучение продлится до конца учебного года 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ставрополья.

Там же и добавили, что если ученики покинули край, то сдать госэкзамены они смогут в школах по месту пребывания.

В частности, это коснется воспитанников закрытых школ-интернатов, кадетских и суворовских училищ. Для этого нужно направить пакет документов в Минобразования края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ЕГЭ в школах Ставрополья планируют начать проводить с 8 июня 2020 года. При этом сроки могут быть скорректированы после 12 мая в зависимости от эпидситуации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU