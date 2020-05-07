На Ставрополье дистанционное обучение продлится до 25 мая
В ставропольских школах дистанционное обучение продлится до конца учебного года 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ставрополья.
Там же и добавили, что если ученики покинули край, то сдать госэкзамены они смогут в школах по месту пребывания.
В частности, это коснется воспитанников закрытых школ-интернатов, кадетских и суворовских училищ. Для этого нужно направить пакет документов в Минобразования края.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ЕГЭ в школах Ставрополья планируют начать проводить с 8 июня 2020 года. При этом сроки могут быть скорректированы после 12 мая в зависимости от эпидситуации в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU