На Ставрополье почти 900 человек заразились коронавирусом

7 Май 2020 2020-05-07T10:32:07+03:00

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Сегодня утром глава Ставрополья рассказал, что в регионе коронавирусом заболели еще 23 человека. Всего в крае количество заболевших достигло 887 человек.

Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции.

Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин. Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях. Сейчас 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 224 ставропольца.

Как сообщил Владимир Владимиров, впервые число заболевших и число выздоровевших за сутки в крае сравнялись. Однако, губернатор подчеркнул, что в борьбе с болезнью мы еще далеко не победители. По его словам, чтобы по-настоящему, надолго закрепить позитивную динамику, потребуется еще немало времени и сил.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске два врача заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

- У нас вирусом COVID-19 заразились двое врачей. Люди, которые всегда на передовой и всегда думают о нас с вами, а не о своем здоровье, - поделился градоначальник в видеообщении.

Мэр курорта рассказал, что всего с начала эпидемии в Железноводске и округе заразились 35 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU