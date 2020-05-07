2020-05-07T10:36:30+03:00
Происшествия

На Ставрополье липовые банкиры пойдут под суд за обналичивание 270 млн

Группа выручила с этого 13 миллионов рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Пятигорск поступило уголовное дело против ненастоящих банкиров. Мужчин обвиняют в осуществлении незаконных банковских операций. По версии следствия, они нарушили пункт "б" второй части 173.1 статьи и пункт "б" второй части 172 статьи УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Сотрудники полиции вместе с коллегами из регионального управления ФСБ выяснили, что один из обвиняемых собрал вокруг себя пять человек. Они образовали организованную группу. Все переговоры с юридическими лицами, которые хотели обналичить деньги вне банка, и координацию действий участников вел главарь.

В ходе работы группа оформляла юридические фирмы на третьих лиц, через счета которых обналичивала деньги. За два года они получили 270 миллионов бумажных рублей, а заработали с этих сделок около 13 миллионов рублей.

Дело передали в Пятигорский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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