2020-05-07T10:42:29+03:00
Общество

На Ставрополье распространяют фейковые новости про коронавирус

Полиция призывает жителей региона внимательно относиться к публикуемой информации в интернете
Ася АСРЯН
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Как сообщалось ранее, эта информация не соответствует действительностиКак сообщалось ранее, эта информация не соответствует действительности
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Очередные фейковые новости активно распространяют жители Ставрополья. Так, на этот раз в мессенджерах рассылают сообщения о том, что «врачи и полицейские будут ходить по домам и предлагать пройти тесты на вирус.

А при якобы положительном результате - делать прививку, от которой человек начинает умирать через полгода». Об этом информирует пресс-служба МВД России по краю.

Как сообщалось ранее, эта информация не соответствует действительности.

Полиция Ставрополья призывает жителей региона внимательно относиться к публикуемой информации в интернете, ориентироваться на официальные источники.

Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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