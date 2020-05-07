На Ставрополье санаторий зажёг сердце в поддержку врачей
Доброе и зрелищное дело задумали сотрудники одного из санаториев в Железноводске. Они устроили флешмоб в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом. На фасаде здания одновременно зажглись 46 окон и образовали собой большое сердце.
По словам градоначальника курорта Евгения Моисеева, в Железноводске также готовятся ещё три акции в поддержку медработникам.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске два врача заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
- У нас вирусом COVID-19 заразились двое врачей. Люди, которые всегда на передовой и всегда думают о нас с вами, а не о своем здоровье, - поделился градоначальник в видеообщении.
Мэр курорта рассказал, что всего с начала эпидемии в Железноводске и округе заразились 35 горожан. К счастью, из них 23 уже выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU