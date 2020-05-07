На Ставрополье санаторий зажёг сердце в поддержку врачей

7 Май 2020 2020-05-07T10:52:32+03:00

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Доброе и зрелищное дело задумали сотрудники одного из санаториев в Железноводске. Они устроили флешмоб в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом. На фасаде здания одновременно зажглись 46 окон и образовали собой большое сердце.

По словам градоначальника курорта Евгения Моисеева, в Железноводске также готовятся ещё три акции в поддержку медработникам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске два врача заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

- У нас вирусом COVID-19 заразились двое врачей. Люди, которые всегда на передовой и всегда думают о нас с вами, а не о своем здоровье, - поделился градоначальник в видеообщении.

Мэр курорта рассказал, что всего с начала эпидемии в Железноводске и округе заразились 35 горожан. К счастью, из них 23 уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU