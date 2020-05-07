2020-05-07T13:26:30+03:00
Общество

На Ставрополье создадут план выхода из режима самоизоляции

В регионе коронавирусом заболели еще 23 человека
Ася АСРЯН
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Губернатор Ставрополья рассказал, как и когда начнётся выход из самоизоляции в крае. По словам Владимира Владимирова, сейчас о точных датах говорить рано. Главным критерием остаётся эпидситуация, которая в регионе пока выглядит неутешительной.

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— Только когда у нас будет уверенность, что ситуация выравнивается и угроза отступает, будут приниматься решения об ослаблении самоизоляции. Планы прорабатываются уже сейчас, — резюмировал Владимиров.

Сегодня утром глава Ставрополья рассказал, что в регионе коронавирусом заболели еще 23 человека. Всего в крае количество заболевших достигло 887 человек.

Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции. Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин. Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях. Сейчас 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 224 ставропольца.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

Как сообщил Владимир Владимиров, впервые число заболевших и число выздоровевших за сутки в крае сравнялись. Однако, губернатор подчеркнул, что в борьбе с болезнью мы еще далеко не победители. По его словам, чтобы по-настоящему, надолго закрепить позитивную динамику, потребуется еще немало времени и сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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