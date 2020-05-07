На Ставрополье ожидают сильный дождь с градом и шквалом

7 Май 2020 2020-05-07T11:19:06+03:00

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В Ставропольском крае 7 мая ожидается дождь с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 метра в секунду. Такой прогноз погоды дали местные синоптики. Жителей региона просят заранее предпринять меры: укрыть автомобили, спрятать вещи, не выпускать родных далеко от дома.

Кроме того, в некоторых частях края сохраняется высокий уровень пожароопасности:

- 7-9 мая в южной части Ставропольского края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами по краю - высокая пожароопасность (4 класс). 7 мая в центральных, северо-западных районах и восточной части края сохранится почвенная засуха, - говорится в сообщении.

Температура воздуха в крае колеблется от 15 до 20 градусов тепла, в Ставрополе - от 16 до 18. За несколько дней в регионе немного похолодает.

ИСТОЧНИК KP.RU