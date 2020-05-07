На Ставрополье 16-летний подросток перевернулся на мотоцикле

7 Май 2020 2020-05-07T11:26:38+03:00

Водительских прав парень не получал, а транспорт купил сам

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Вблизи села Солдато-Александровского водитель мотоцикла «Орион» не справился с управлением, транспорт перевернулся. В результате ДТП 16-летний сельчанин с травмами попал в больницу.

Как уточнили в УГИБДД ГУ МВД России по краю, водительских прав мотоциклист не имел. А этот транспорт купил сам и не зарегистрировал в установленном законом порядке.

Более того, мотоцикл на момент аварии имел технические неисправности, мотошлем отсутствовал. Уже подключили к этому делу инспекцию по делам несовершеннолетних, опрашиваются родители.

ИСТОЧНИК KP.RU