На Ставрополье 16-летний подросток перевернулся на мотоцикле
Водительских прав парень не получал, а транспорт купил сам
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Вблизи села Солдато-Александровского водитель мотоцикла «Орион» не справился с управлением, транспорт перевернулся. В результате ДТП 16-летний сельчанин с травмами попал в больницу.
Как уточнили в УГИБДД ГУ МВД России по краю, водительских прав мотоциклист не имел. А этот транспорт купил сам и не зарегистрировал в установленном законом порядке.
Более того, мотоцикл на момент аварии имел технические неисправности, мотошлем отсутствовал. Уже подключили к этому делу инспекцию по делам несовершеннолетних, опрашиваются родители.
ИСТОЧНИК KP.RU