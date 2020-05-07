На Ставрополье начинающий фермер украл у государства деньги

7 Май 2020 2020-05-07T11:49:29+03:00

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В Изобильненском городском округе фермера Османгаджи Омарова поймали на хищении средств. Деньги он получил мошенническим путем от государства. Противоправную деятельность задокументировали сотрудники ФСБ по Ставрополью и регионального управления МВД России.

Как установили правоохранительные органы, государство выделило Омарову средства на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского хозяйства. Для этого он подал в Минсельхоз Ставрополья заявку на участие в отборе начинающих фермеров. Но в документе мужчина указал недостоверные сведения. Это помогло ему выиграть грант на 2,9 миллиона рублей.

Против Омарова возбудили уголовное дело по четвертой части 159 статьи УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU