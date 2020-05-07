Техникумы и колледжи Ставрополья закончат учебный год 30 июня
На Ставрополье высшие и средние образовательные организации закончат учебный год по плану. Продлевать обучение в этом году не будут. Об этом сообщает замминистра образования края Денис Жирнов.
- Это связано с тем, что реализация программ среднего и высшего образования осуществляется в полном объеме и в соответствии с учебными планами, несмотря на переход на дистанционные формы обучения, - цитируют Жирнова в управлении по информационной политике Правительства Ставрополья.
По словам замминистра, выпускники техникумов и колледжей закончат обучение до 30 июня. Текущую и итоговую аттестацию организуют в дистанционном формате. Окончательное решение примут с учетом эпидемической обстановки в стране и регионе.
Отметим, что с 6 апреля все образовательные организации (31 высшая и 78 профессиональных) перевели на онлайн-обучение. Реализацию программы регламентируют федеральными стандартами.
ИСТОЧНИК KP.RU