2020-05-07T13:37:44+03:00
Общество

Техникумы и колледжи Ставрополья закончат учебный год 30 июня

Все идет по плану, уверили в министерстве образования края
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье высшие и средние образовательные организации закончат учебный год по плану. Продлевать обучение в этом году не будут. Об этом сообщает замминистра образования края Денис Жирнов.

- Это связано с тем, что реализация программ среднего и высшего образования осуществляется в полном объеме и в соответствии с учебными планами, несмотря на переход на дистанционные формы обучения, - цитируют Жирнова в управлении по информационной политике Правительства Ставрополья.

По словам замминистра, выпускники техникумов и колледжей закончат обучение до 30 июня. Текущую и итоговую аттестацию организуют в дистанционном формате. Окончательное решение примут с учетом эпидемической обстановки в стране и регионе.

Отметим, что с 6 апреля все образовательные организации (31 высшая и 78 профессиональных) перевели на онлайн-обучение. Реализацию программы регламентируют федеральными стандартами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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