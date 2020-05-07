2020-05-07T13:25:48+03:00
Общество

На Ставрополье от коронавируса выздоровели 224 человека

Всех этих пациентов выписали из больницы
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На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа въехали 19 человек. Информацию о них передали в медорганизации края по месту проживания.

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На данный момент 4316 человек находятся под медицинским наблюдением.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, с начала эпидситуации уже провели 42024 исследования по диагностике COVID-19.

Из них в лабораториях Роспотребнадзора – 26053, медицинскими организациями края – 15971. Выздоровели и выписались из медучреждений – 224 пациента.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске два врача заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

- У нас вирусом COVID-19 заразились двое врачей. Люди, которые всегда на передовой и всегда думают о нас с вами, а не о своем здоровье, - поделился градоначальник в видеообщении.

Мэр курорта рассказал, что всего с начала эпидемии в Железноводске и округе заразились 35 горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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