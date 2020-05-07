2020-05-07T13:31:26+03:00
Общество

В Пятигорске откроют крупные продуктовые рынки

Меры, введённые в курорте, позволили снизить скорость распространения коронавируса
Ася АСРЯН
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По количеству заражённых Пятигорску удалось уйти с первого места на Ставрополье и переместиться на четвёртое.

Выход из самоизоляции, ослабление карантина в Пятигорске и заболевшие врачи: коронавирус на Северном Кавказе

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Меры, введённые в курорте, позволили снизить скорость распространения коронавируса.

И так, как ситуация в городе улучшилась, на заседании краевого координационного совета приняли решение об открытии крупных продуктовых рынков Пятигорска.

Специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение торговыми точками условий безопасности, сообщили в региональном правительстве.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что торговцы рынка «Лира» в Предгорном районе жалуются на то, что с них требуют арендную плату и не разрешают забрать свой товар с неработающего рынка.

1 мая глава Предгорного района Игорь Мятников провёл прямой эфир с арендаторами.

Он рассказал, как будет проходить вывоз товара. А осуществляться он будет в соответствии с согласованным графиком, утверждённым администрацией рынка «Лира», правоохранителями и администрацией Предгорного района. Дело в том, что на сегодняшний день насчитывается более 4 тысяч человек.

- И мы не можем допустить массового скопления людей на рынке в целях вашей же безопасности. График в ближайшее время будет опубликован на сайте http://lira-rynok.ru/. В данный момент мы находимся в сложной жизненной ситуации и обязательно приложим все усилия для решения возникшей проблемы, - обратился Игорь Мятников ко всем предпринимателям крупнейшего рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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