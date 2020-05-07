На Ставрополье 15-летний водитель на тонированной легковушке попал в ДТП

7 Май 2020 2020-05-07T12:58:01+03:00

К этому делу уже подключили инспекцию по делам несовершеннолетних, опрашиваются родители

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло в Грачевском районе, 6 мая. Там 15-летний подросток на тонированной «шестерке» въехал в дерево. В результате аварии парень с травмой головы был доставлен в больницу.

Естественно, из-за своего возраста ставрополец не имел водительских прав. А его машина не была зарегистрирована в установленном законом порядке.

Более того, автомобиль технически был не исправен. В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю объяснили, что была установлена резина с разным рисунком протектора. А еще светопропускаемость стекол не соответствует техническому регламенту.

Теперь 15-летнего жителя села Бешпагир ждут проверки. Уже подключили к этому делу инспекцию по делам несовершеннолетних, опрашиваются родители.

ИСТОЧНИК KP.RU