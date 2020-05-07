Губернатор Ставрополья сообщил подробности об умерших от коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T13:24:56+03:00

В крае от инфекции скончались 12 мужчин и 8 женщин

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 7 мая сообщил, что в регионе коронавирусом заболели еще 23 человека.

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Всего в крае количество заболевших достигло 887 человек. Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции. Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин.

Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях. Сейчас 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 224 ставропольца.

Владимир Владимиров назвал основными причинами летальных исходов хронические заболевания - ожирение, диабет и проблемы с сердцем.

Глава региона опубликовал скорбную статистику смертности от коронавируса, написав, что две трети из числа умерших – ставропольцы в возрасте 55-88 лет. Мужчин больше, чем женщин, - 12 против 8.

Губернатор настоятельно попросил жителей края не заниматься самолечением, а как можно раньше вызывать врачей.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

По его словам, 90 процентов пациентов на ИВЛ удаётся спасти, но для благополучного исхода крайне важно своевременное обращение к медикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU