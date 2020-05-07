В Ставрополе не станут отключать горячую воду в мае

7 Май 2020 2020-05-07T14:20:25+03:00

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В Ставрополе изменили график отключения горячей воды. Ранее власти краевой столицы предполагали, что впервые перекроют поступление 12 мая, но планы пришлось поменять. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь горячую воду отключают из-за ремонта тепловых источников и сетей.

- В связи с действующим в регионе режимом обязательной самоизоляции, ремонт тепловых источников и сетей отложен на июнь. Соответственно, сроки остановок котельных перенесены на начало лета, - говорится в сообщении.

Не исключается, что в новый график внесут очередные коррективы. Это зависит от эпидобстановки в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU