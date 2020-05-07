В Ставрополе 9 Мая во дворах пройдут праздничные концерты
Режим обязательной самоизоляции на Ставрополье внёс изменения в празднование 9 мая. Так, главные мероприятий пройдут онлайн, а концертные бригады будут выезжать к домам, где проживают ветераны.
Итак, отмечать самый главный праздник страны ставропольцы начнут в 10:00. Над Ставрополем совершит торжественный пролёт военная авиация, за которым можно будет наблюдать, не выходя из дома.
К 11:00 на местных и федеральных каналах, а также онлайн-платформах проведут шествие «Бессмертного полка».
Весь день 9 мая по краевому центру будут ездить 29 концертных бригад. Местные артисты поздравят каждого ветерана. Персональные выступления для них пройдут в 159 дворах краевого центра.
С 18:00 на четырёх площадках города пройдут праздничные концерты.
Напомним, что ставропольцев волновал вопрос, связанный с празднованием 9 мая. Так, Владимир Владимиров во вр
емя прямой линии ответил, что парад Победы обязательно состоится в полном объеме. Единственное, по понятным причинам его перенесут с 9 мая на другую дату. Пока еще рано называть ее.
- Надо набраться терпения и подождать, когда обозначим сроки проведения. Я бы очень хотел попросить не ходить группами к мемориалам Вечный огонь, если очень душа просит, то только с соблюдением всех мер предосторожности, - попросил Владимир Владимиров во время прямой линии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Губернатор Ставрополья рассказал, как будет в этом году праздноваться День Победы
Владимиров попросил ставропольцев не ходить группами к мемориалам Вечный огонь (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU