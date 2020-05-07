2020-05-07T14:24:26+03:00
Общество

В Ставрополе 9 Мая во дворах пройдут праздничные концерты

Местные артисты поздравят каждого ветерана персонально
Поделиться:
Изменить размер текста:

Режим обязательной самоизоляции на Ставрополье внёс изменения в празднование 9 мая. Так, главные мероприятий пройдут онлайн, а концертные бригады будут выезжать к домам, где проживают ветераны.

Итак, отмечать самый главный праздник страны ставропольцы начнут в 10:00. Над Ставрополем совершит торжественный пролёт военная авиация, за которым можно будет наблюдать, не выходя из дома.

К 11:00 на местных и федеральных каналах, а также онлайн-платформах проведут шествие «Бессмертного полка».

Весь день 9 мая по краевому центру будут ездить 29 концертных бригад. Местные артисты поздравят каждого ветерана. Персональные выступления для них пройдут в 159 дворах краевого центра.

С 18:00 на четырёх площадках города пройдут праздничные концерты.

Напомним, что ставропольцев волновал вопрос, связанный с празднованием 9 мая. Так, Владимир Владимиров во вр

емя прямой линии ответил, что парад Победы обязательно состоится в полном объеме. Единственное, по понятным причинам его перенесут с 9 мая на другую дату. Пока еще рано называть ее.

- Надо набраться терпения и подождать, когда обозначим сроки проведения. Я бы очень хотел попросить не ходить группами к мемориалам Вечный огонь, если очень душа просит, то только с соблюдением всех мер предосторожности, - попросил Владимир Владимиров во время прямой линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Ставрополья рассказал, как будет в этом году праздноваться День Победы

Владимиров попросил ставропольцев не ходить группами к мемориалам Вечный огонь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье Госавтоинспекция напоминает об отмене автопробегов 9 мая
На Ставрополье 80 тысяч российских триколоров украсят города и села
На Ставрополье спасли брошенных совят
В Ставрополе рассказали о ремонте общего имущества во время режима повышенной готовности
На Ставрополье планируют вдвое увеличить число газозаправок
В Минводах из госпиталя выписали первых выздоровевших от коронавируса
В Ставрополе 9 Мая во дворах пройдут праздничные концерты
В Ставрополе не станут отключать горячую воду в мае
На Ставрополье 15-летний водитель на тонированной легковушке попал в ДТП
Губернатор Ставрополья сообщил подробности об умерших от коронавируса
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
В Пятигорске откроют крупные продуктовые рынки
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 224 человека
Техникумы и колледжи Ставрополья закончат учебный год 30 июня
На Ставрополье 16-летний подросток перевернулся на мотоцикле
На Ставрополье начинающий фермер украл у государства деньги
На Ставрополье ожидают сильный дождь с градом и шквалом
На Ставрополье создадут план выхода из режима самоизоляции