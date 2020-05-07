В Ставрополе 9 Мая во дворах пройдут праздничные концерты

7 Май 2020 2020-05-07T14:24:26+03:00

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Режим обязательной самоизоляции на Ставрополье внёс изменения в празднование 9 мая. Так, главные мероприятий пройдут онлайн, а концертные бригады будут выезжать к домам, где проживают ветераны.

Итак, отмечать самый главный праздник страны ставропольцы начнут в 10:00. Над Ставрополем совершит торжественный пролёт военная авиация, за которым можно будет наблюдать, не выходя из дома.

К 11:00 на местных и федеральных каналах, а также онлайн-платформах проведут шествие «Бессмертного полка».

Весь день 9 мая по краевому центру будут ездить 29 концертных бригад. Местные артисты поздравят каждого ветерана. Персональные выступления для них пройдут в 159 дворах краевого центра.

С 18:00 на четырёх площадках города пройдут праздничные концерты.

Напомним, что ставропольцев волновал вопрос, связанный с празднованием 9 мая. Так, Владимир Владимиров во вр

емя прямой линии ответил, что парад Победы обязательно состоится в полном объеме. Единственное, по понятным причинам его перенесут с 9 мая на другую дату. Пока еще рано называть ее.

- Надо набраться терпения и подождать, когда обозначим сроки проведения. Я бы очень хотел попросить не ходить группами к мемориалам Вечный огонь, если очень душа просит, то только с соблюдением всех мер предосторожности, - попросил Владимир Владимиров во время прямой линии.

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ИСТОЧНИК KP.RU