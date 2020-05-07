2020-05-07T14:35:26+03:00
Общество

В Минводах из госпиталя выписали первых выздоровевших от коронавируса

На данный момент там проходят лечение четыре ставропольца
Ася АСРЯН
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В селе Побегайловка открыли инфекционное отделение № 2 Минераловодской городской больницы. Это медучреждение может принять 60 пациентов с коронавирусом.

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Кстати, вчера из госпиталя выписали первых двух пациентов. Они полностью здоровы. На данный момент там проходят лечение четыре ставропольца.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 7 мая сообщил, что в регионе коронавирусом заболели еще 23 человека.

Всего в крае количество заболевших достигло 887 человек. Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции. Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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