В Минводах из госпиталя выписали первых выздоровевших от коронавируса
В селе Побегайловка открыли инфекционное отделение № 2 Минераловодской городской больницы. Это медучреждение может принять 60 пациентов с коронавирусом.
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Кстати, вчера из госпиталя выписали первых двух пациентов. Они полностью здоровы. На данный момент там проходят лечение четыре ставропольца.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 7 мая сообщил, что в регионе коронавирусом заболели еще 23 человека.
Всего в крае количество заболевших достигло 887 человек. Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции. Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU