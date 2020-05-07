2020-05-07T15:30:00+03:00
Общество

На Ставрополье планируют вдвое увеличить число газозаправок

Расширить сеть газозаправочных пунктов планируется по программе федерального министерства энергетики «Развитие рынка газомоторного топлива»
Ася АСРЯН
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В нашем регионе к 2024 году планируют вдвое увеличить количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Согласно концепции программы, на 60 тысяч жителей должен приходиться один пункт заправки природным газом. Об этом сообщили пресс-службе краевого Минпрома.

А сейчас численность населения Ставрополья превышает 2,8 миллиона человек. Исходя из этого количества горожан, в регионе должно работать 47 АГНКС — вдвое больше, чем функционируют сейчас.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рассказали, проводится ли в многоэтажках ремонт общего имущества во время режима повышенной готовности. Нужно различать работы аварийного характера и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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