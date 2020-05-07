2020-05-07T15:30:43+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали о ремонте общего имущества во время режима повышенной готовности

Нужно различать работы аварийного характера и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Ася АСРЯН
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В Ставрополе жителей многоэтажек волнует вопрос: проводится ли ремонт общего имущества во время режима самоизоляции. Нужно различать работы аварийного характера и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Аварийные ситуации такие, как течь кровли или поломка лифта, должны быть устранены в установленные законом сроки лицом, ответственным за управление общим имуществом в МКД.

Если ставрополец выявил такую неисправность в квартире или подъезде, он должен сообщить о ней в управляющую организацию или ТСЖ для принятия ими необходимых мер.

Текущий ремонт проводится по решению общего собрания собственников помещений. Он нужен для предупреждения преждевременного износа общего имущества, поддержания его работоспособности, устранения повреждений и неисправностей.

Общее собрание собственников определяет виды ремонтных работ, объемы, порядок их финансирования и сроки проведения.

Если текущий ремонт был назначен ранее, но в итоге совпал с периодом введения режима повышенной готовности, то управляющей организации рекомендуется согласовать с советом МКД перенос сроков ремонта с сохранением видов работ, объемов и порядка финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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