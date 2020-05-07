На Ставрополье спасли брошенных совят
Неравнодушные жители села Спицевка заметили, что совы бросили своих птенцов и исчезли. Оказалось, что они обустроили гнездо в лесном массиве на окраине села.
А когда оно оказалось под угрозой разорения, оставили и исчезли. Совятам было всего около трех недель.
По словам специалистов, в этом возрасте птенцы без защиты и кормления мам могут не выжить. Сельчане обратились за помощью в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья.
Сотрудники ведомства передали совят передали под опеку Дирекции особо охраняемых природных территорий края.
Сейчас птенцы находятся на временном содержании у егерской службы. Здесь для них созданы все условия: наблюдают и кормят.
ИСТОЧНИК KP.RU