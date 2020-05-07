2020-05-07T15:48:09+03:00
Общество

На Ставрополье спасли брошенных совят

Трехнедельные птенцы самостоятельно не выжили бы
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба Минприроды СтавропольяФото: пресс-служба Минприроды Ставрополья
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Неравнодушные жители села Спицевка заметили, что совы бросили своих птенцов и исчезли. Оказалось, что они обустроили гнездо в лесном массиве на окраине села.

А когда оно оказалось под угрозой разорения, оставили и исчезли. Совятам было всего около трех недель.

По словам специалистов, в этом возрасте птенцы без защиты и кормления мам могут не выжить. Сельчане обратились за помощью в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья.

Сотрудники ведомства передали совят передали под опеку Дирекции особо охраняемых природных территорий края.

Сейчас птенцы находятся на временном содержании у егерской службы. Здесь для них созданы все условия: наблюдают и кормят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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