На Ставрополье 80 тысяч российских триколоров украсят города и села

7 Май 2020 2020-05-07T15:56:22+03:00

Чтобы присоединиться к акции, нужно разместить в своем окне или на балконе российский триколор - один из главных символов России

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На Ставрополье стартовала всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 Мая», посвященная 75-й годовщине великой Победы

К 9 мая города и села региона украсят около 80 тысяч российских триколоров. В числе первых преобразились Ставрополь и Невинномысск - большие полотнища появились на фасадах театров, музеев, кинотеатров, жилых домов.

Только в этих двух городах к празднику Победы вывесят по 25 тысяч флагов.

Акция единения проходит впервые. Присоединиться к ней очень просто - нужно разместить в своем окне или на балконе российский триколор - один из главных символов России. Об этом информирует пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU