2020-05-07T17:00:24+03:00
Общество

На Ставрополье Госавтоинспекция напоминает об отмене автопробегов 9 Мая

Нарушителей будут привлекать к административной ответственности
Ася АСРЯН
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В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Госавтоинспекция Ставрополья напоминает, что в рамках режима самоизоляции, а также в рамках действующих ограничений по проведению общественно-массовых мероприятий – авто-, мото-, велопробеги отменены.

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ГИБДД взяты на контроль все возможные места сбора и маршруты передвижения участников несанкционированных авто-, мото- и велопробегов.

В случае выявления подобных фактов их организаторов привлекут к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и за нарушение мер самоизоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье стартовала всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 Мая», посвященная 75-й годовщине великой Победы

К 9 мая города и села региона украсят около 80 тысяч российских триколоров. В числе первых преобразились Ставрополь и Невинномысск - большие полотнища появились на фасадах театров, музеев, кинотеатров, жилых домов.

Только в этих двух городах к празднику Победы вывесят по 25 тысяч флагов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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