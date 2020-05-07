В Ставрополе рассказали, как будут снимать ограничения для краевой экономики

7 Май 2020 2020-05-07T18:04:02+03:00

В обычный ритм должны вернуться промышленные организации, строительные предприятия, компании АПК, которые попали под действие ограничений

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В Ставропольском крае проработают меры поэтапного вывода ключевых сфер российской экономики из режима противоэпидемических ограничений.

Выход из самоизоляции, ослабление карантина в Пятигорске и заболевшие врачи: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Промышленные организации, строительные предприятия, компании АПК, которые попали под действие ограничений, должны вернуться в обычный ритм.

Окончательное решение о снятии ограничений для краевой экономики примут только при соблюдении двух ключевых факторов – готовности медицинских учреждений к дальнейшему приему больных с COVID-19 и динамики распространения коронавируса.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Госавтоинспекция Ставрополья напоминает, что в рамках режима самоизоляции, а также в рамках действующих ограничений по проведению общественно-массовых мероприятий – авто-, мото-, велопробеги отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU