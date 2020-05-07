В Ставрополе рассказали, как будут снимать ограничения для краевой экономики
В Ставропольском крае проработают меры поэтапного вывода ключевых сфер российской экономики из режима противоэпидемических ограничений.
Выход из самоизоляции, ослабление карантина в Пятигорске и заболевшие врачи: коронавирус на Северном Кавказе
Промышленные организации, строительные предприятия, компании АПК, которые попали под действие ограничений, должны вернуться в обычный ритм.
Окончательное решение о снятии ограничений для краевой экономики примут только при соблюдении двух ключевых факторов – готовности медицинских учреждений к дальнейшему приему больных с COVID-19 и динамики распространения коронавируса.
Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Госавтоинспекция Ставрополья напоминает, что в рамках режима самоизоляции, а также в рамках действующих ограничений по проведению общественно-массовых мероприятий – авто-, мото-, велопробеги отменены.
ИСТОЧНИК KP.RU