2020-05-07T17:10:39+03:00
Общество

На Ставрополье откроют новое молодежное пространство

Окончание строительства намечено на осень
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: управление по информационной политике Правительства Ставропольского краяФото: управление по информационной политике Правительства Ставропольского края
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В селе Александровском на месте бывшего пустыря построят современный памп-трек и роллердром. Объекты войдут в состав нового молодежного пространства на 11 гектаров земли. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

В администрации села сказали, что уже осенью площадка будет сдана. Объект оснастят велодорожкой и самыми современными в округе снарядами для занятий экстремальными видами спорта.

Фото: управление по информационной политике Правительства Ставропольского края

Фото: управление по информационной политике Правительства Ставропольского края

- Это место очень популярно у наших односельчан, и необходимо сделать его максимально комфортным. Здесь будут обустроенные новые пешеходные дорожки, восстановим освещение и полностью обновим парковую мебель, а малыши получат яркий детский городок, - говорят в Александровском.

Парк "Молодежный" благоустраивают в рамках программы "Комфортная городская среда". На реализацию выделили около 40 миллионов рублей. Если позволит эпидемиологическая обстановка, на открытие позовут лучших роллеров и скейтеров Ставрополья. Они проведут мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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