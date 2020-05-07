2020-05-07T17:31:57+03:00
Общество

На Ставрополье диспансеры продолжают приём пациентов

При угрозе жизни больного, решение о его госпитализации принимает врач амбулаторно-поликлинического звена
Ася АСРЯН
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На Ставрополье все лечебные учреждения проводят плановую вакцинацию, оказывают экстренные стоматологические услуги и госпитализацию пациентов. Об этом сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая

По ее словам, во всех районах региона проводится плановая вакцинация. Исключение – Пятигорск, так как там из-за коронавируса введен карантин.

При угрозе жизни больного, решение о его госпитализации принимает врач амбулаторно-поликлинического звена.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре подвели итоги заседания регионального координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Итак, если коротко, то на Ставрополье проработают меры поэтапного вывода ключевых сфер российской экономики из режима противоэпидемических ограничений.

В обычный ритм должны вернуться промышленные организации, строительные предприятия, компании АПК, которые попали под действие ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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